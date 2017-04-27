Дуров отреагировал на блокировку Telegram и заявил, что теперь жизнь россиян станет хуже

Основатель Telegram Павел Дуров не смог оставить без внимание решение суда по поводу блокировки его детища и дал свой комментарий. По его словам, после блокировки мессенджера жизнь россиян станет только хуже, а террористы так и будут пользоваться сервисом через системы шифрования.

Как стало известно, в понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор принялся рассылать сообщения провайдерам о временном приостановлении доступа к мессенджеру Telegram до тех пор, пока Дуров не передаст ФСБ ключи шифрования к личной переписке пользователей.

Павел Дуров тут же отреагировал на блокировку своего мессенджера и отметил, что качество жизнь тех 15 миллионов россиян, которые пользовались Telegram, значительно ухудшится, а борьба с террористами в России останется на том же уровне. По словам программиста, экстремисты продолжат вести общение в различных мессенджерах, благодаря зашифрованным каналам связи, потому Роскомнадзор своей блокировкой вовсе ничего не добился.

Помимо этого, уровень нацбезопасности России снизится, так как некоторая часть личных данных россиян перейдет в распоряжение подконтрольных США WhatsApp и Facebook. Павел Дуров заявил о том, что считает решение суда неконституционным, потому не намерен сдаваться напору ФСБ и Роскомнадзора и будет продолжать отстаивать личное право россиян на тайну переписки.