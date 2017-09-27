В Хабаровске грядут скидки для пользователей транспортных карт, брелоков и браслетов. Оплатить проезд в дальневосточной столице без наличных денег стало возможно в декабре 2017 года. С тех пор таким способом горожане воспользовались в общей сложности уже 97 тысяч раз.

СМИ сообщают о скидках, которые будут действовать в Хабаровске с 23 апреля. По большей степени они затронут тех горожан, которые часто пользуются различными видами общественного транспорта, так как будут им выгодны. Условия скидок разработали в городском управлении по транспорту, в согласии с которыми уже произведен договор с частными перевозчиками.

Так, уже со следующего понедельника владельцы карт, брелоков и браслетов смогут суммировать количество своих проездов, и чем больше их будет, тем дешевле будет стоить проезд. Например, если полная стоимость поездки будет составлять 30 рублей, то максимальная цена на проезд с бонусом может составлять 24,5 рублей. Как отмечает источник, достичь желаемого максимума можно будет уже за 12 дней, если совершать по четыре поездки в день.