Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram в России

В понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор приступил к блокировке популярного мессенджера Telegram и внес его в список запрещенных ресурсов. Российское ведомство уже разослало провайдерам требование ограничить доступ к Telegram.

Как стало известно, сегодня Таганский суд Москвы прислал Роскомнадзору официальное решение суда по поводу ограничения работы Telegram, потому ведомство уже приступило к блокировке мессенджера. Отмечается, что всем российским провайдерам разослали письма с требованиями ограничить доступ к Telegram, кроме того, Роскомнадзор потребует от Apple и Google удалить мессенджер из своих интернет-магазинов.

Стоит отметить, что мессенджер будет заблокирован до тех пор, пока основатель Telegram Павел Дуров не передаст ФСБ ключи шифрования для доступа к личной переписке пользователей.

Многие жители России уже стали жаловаться в социальных сетях, что не могут получить доступ к мессенджеру и интересуются VPN-сервисами. Отметим, что с 30 апреля Роскомнадзор также обещал заблокировать все VPN-сервисы, разрешающие обходить блокировку.