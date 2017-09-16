"Почта России" запустила конкурс для детей и дарит им путевки в "Артек"

"Почта России" запустила творческий конкурс, благодаря которому все желающие в возрасте от 11 до 17 лет смогут выиграть бесплатную путевку в лагерь "Артек". Отмечается, что всем участникам следует прислать работы о роли почты в жизни человека.

Не так давно стало известно, что с 16 апреля "Почта России" запускает творческий конкурс для подростков в возрасте от 11 до 17 лет. Юные конкурсанты могут почувствовать себя публицистами, видео- или фотооператорами, а также художниками. Для участия в конкурсе нужно всего лишь прислать свой рассказ о почте, нарисовать рисунок с почтовой тематикой или разместить фото или видео, которые смогут рассказать о роли почты в жизни человека.

Конкурсные работы будут приниматься в период с 16 апреля по 18 июня, их можно будет присылать на адрес почты, а также размещать в соцсетях со специальными хештегами. Каждый месяц летнего сезона "Почта России" будет выдавать до 9 путевок победителям конкурса в детский лагерь "Артек".

Организаторы данного конкурса считают, что благодаря этому мероприятию удастся создать первую в мире "детскую почту", а главной целью они считают развитие в детях таланта и привлечение их внимания к российским традиционным ценностям.