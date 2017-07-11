Публицист сравнил вице-мэра Воронежа с путанами и опричниками

Воронежский публицист Владимир Бренделев сравнил местного вице-мэра с путанами и опричиниками, разместив свои размышления о политике в своей 8-страничной статье. По словам Бренделева, Антиликаторову и его с стремительному карьерному росту могли бы позавидовать даже «девочки в кружевных трусиках».

Как утверждает Бренделев, который изучил «феномен» вице-мэра Алексея Антиликаторова и разместил свою работу в издании «Эхо месяца», политик добился небывалых для своего возраста высот. В своих рассуждения публицист придерживался иронии и описал свое видение деятельности вице-мэра Воронежа.

По мнению Бренделева, Антиликаторов является персоной, имеющей «альтернативную одаренность». Личность вице-мэра Воронежа тот описывает весьма красочно, указывая на то, что политик имеет тягу к неодворянству и стремление к новым опричникам.

Как заявил журналист, вице-мэр достиг таких успехов в карьере в весьма юном возрасте. Такое, утверждает автор, могут себе позволить лишь «девочки в кружевных трусиках». Однако, даже такие дамы могут завидовать Антиликаторову, так как «мальчонка» с легкостью взбирается на все вершины, а «девочки» со всеми своими талантами остаются позади него.