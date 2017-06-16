Актер-карлик из «Гарри Поттера» попал в больницу при загадочных обстоятельствах

Актер-карлик, сыгравший Крюкохвата в «Гарри Потере» при загадочных обстоятельствах был госпитализирован в одной из клиник в Лос-Анджелесе.

Верн Тройер является одним из известнейших актеров-карликов в истории кинематографа. Его знают как актера, стендапера, каскадера и режиссера. На экране зрители впервые его увидели в середине 90-х в хорроре «Месть Пиноккио». Актера все знают по его роли Мини-Мы в фильмах об Остине Пауэрсе и видео Мадонны. Также актер снимался в фильме «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», а ещё сыграл роль Крюкохвата в фильме «Гарри Поттер и философский камень». 80-сантиметрового актера видели так же в сериалах «Молодость Геракла», «Клиника» и «Сабрина – маленькая ведьма», а также в «Людях в черном».

4 апреля представители 49-летнего актера-карлика сообщили о том, что Верн Тройер был госпитализирован в одной из клиник Лос-Анжелеса. Они пообещали держать фанатов Тройера в курсе всех событий и гарантировали, что актеру предоставлено самое лучшее лечение, которое только может быть.

Однако последний пост от его представителей в Instagram датируется 4 апреля. По рассуждениям подписчиков, были выдвинуты разные версии – начиная с версий, где Тройер злоупотреблял запрещенными препаратами и вплоть до попытки покончить с собой.

При всем этом ни для кого не секрет, что Верн Тройер в прошлом году уже попадал в больницу из-за того, что переборщил с алкоголем.