Bon Jovi официльно включили в Зал и музей славы рок-н-ролла

На торжественной церемонии в Кливленде 14 апреля американскую группу Bon Jovi официально включили в Зал и музей славы рок-н-ролла в США.

До этого момента группа уже очень давно шла и наконец их мечта осуществилась.

Напомним, что в 2006 они уже были включены в Зал музыкальной славы в Великобритании.

Проделанный ими путь состоял из больше 2600 концертов в 50 разных странах. Было записано 13 альбомов со студии, 6 сборников их песен и 2 альбома с концертов.

Группа была создана ещё в 1983 году и продолжает держаться на плаву по сей день.

На церемонию в Кливленд, что находится в штате Огайо, приехали все действующие участники рок-группы, а именно вокалист Джон Бон Джови, бас-гитарист Хью Макдональд, клавишник Дэвид Брайан и барабанщик Тико Торрес. Так же приехали бывшие участники группы Алек Джон Сач, который раньше был басистом и Ричи Самбора, который был гитаристом.

В качестве ведущего был Говард Стерн, давний друг и поклонник лидера группы.

На мероприятии группа исполнила свои хиты «It’s My Life» и «You Give Love A Bad Name».