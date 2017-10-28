«Пришельцы рядом»: МРТ показал «марсианина» в утробе матери

В минувшем году 25-летняя жительница США будучи беременной сделала МРТ. Снимки показали, что в утробе матери находится «марсианин», крайне похожий на существо из фильма «Марс атакует».

Как сообщается, в США женщина решила отправиться на МРТ, чтобы узнать о состоянии своего ребенка, который на тот момент находился в ее утробе. Врачи подозревали, что у ребенка в мозге может скапливаться жидкость, чтобы узнать о возможных проблемах ее отправили на обследование. Полученные результаты были странными и ошеломляющими, на снимкам виднелось отчетливое изображение лица пришельца.

Мать «марсианина» сначала очень испугалась, но потом снимок ее развеселил. Врачи предупреждали, что снимки могут сильно отличаться от действительности, но никто не мог представить, что они будут выглядеть так необычно.

В апреле 2017 года женщина родила здорового мальчика. Сейчас с ним все в порядке и он активно растет и развивается. По словам матери, которой показали, что в ее утробе находился «марсианин», она и ее муж в шутку называли своего сына пришельцем и отнеслись к инциденту с юмором.