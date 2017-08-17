Маленькая челябинка участвует в кастинге Disney

Маленькая жительница Челябинска приняла участие во Всенародном кастинге канала «Динсней».

София Ирхужина сыграла роль царицы и забавного зеркала из сказки Пушкина «О мёртвой царевне и семи богатырях». Эта 10-тилетняя актриса хочет получить роль в новом проекте «Счастье – это…»

Цель данного проекта – найти талантливых молодых людей, которые увлекаются творчеством, и объединить их. Проект помогает одаренным людям раскрывать свой потенциал и реализовать свою мечту.

Проект «Счастье – это…» помогает молодым российским режиссерам, сценаристам и актерам снять кино для большого экрана. В этом году судить молодые таланты будут признанные мастера киноиндустрии: Владимир Грамматиков, Федор Бондарчук, Андрей Мерзликин и другие. В конкурсе есть несколько этапов, после которых звездное жюри отберет актеров, сценаристов и режиссеров, которые проявили себя лучше всех для работы над фильмом.

Участвовать в проекте могут абсолютно все. Для участия нужно всего лишь выбрать одну из предложенных вам ролей, снять на видео исполнение своей роли и загрузить его на сайт. Чтобы собрать голоса, нужно поделиться своей работой в социальных сетях. И останется только следить за результатами голосования.

В конкурсе будет 6 победителей, которые снимутся в киноальманахе Disney вместе со звездами российского кинематографа. Этот киноальманах выйдет в прокат в 2019 году. Он будет состоять из 7 короткометражных фильмов о счастье.