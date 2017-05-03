«Ты супер!»: девочка из Астрахани удивила жюри дерзким исполнением хита

Шоу «Ты супер!» на телеканале НТВ помогает детям с тяжелой судьбой стать успешными и реализовать себя в творчестве, в очередном его выпуске выступила 14-летняя Полина Ершова из Астраханской области. Дерзкое исполнение хита впечатлило зрителей и заставило жюри нажать все 4 зеленые кнопки.

14-летняя Полина Ершова приехала на шоу «Ты супер!» из Астраханской области. У девочки непростая судьба, но ее пение уже оценили многие зрители. Все ее выступления яркие и незабываемые. В этот раз она исполнила популярную песню No Roots.

Эфир с выступлением юной астраханки был показан 14 апреля. Исполнение начинающей певицы впечатлило зрителей, они встали со своих мест и овациями отметили талант Ершовой.

Жюри шоу также оценили номер астраханки, все члены нажали на зеленые кнопки. Виктор Дробыш заявил, что Полина Ершова восхитила его своим пением, а Юлианна Караулова указала на красивый тембр голоса, который юная участница удачно показала во время пения.