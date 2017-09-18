Собянин: В Москве запустили строительство большого подземного кольца

Мэр Москвы Сергей Собянин сделал заявление о том, что в столице начали строить большое подземное кольцо. Об этом он поведал российскому президенту Владимиру Путину во время рабочей встречи.

На встрече с главой России Собянин поспешил рассказать о первых успехах во время строительства большого подземного кольца в Москве, а также о том, когда проект планируют завершить. По словам градоначальника, первый сегмент данного кольца уже удалось запустить, им стал участок "Сити"-"Динамо", другие же сегменты планируют запускать каждый год.

Как рассказал Собянин, по истечению 5 ближайших лет строительство большого подземного кольца будет закончено и круг замкнется. В настоящий момент, как отметил мэр Москвы, в работе находятся все участки кольца, на некоторых из них только идет проектирование, а на других уже полным ходом начали строить тоннели и прокладывать станции.