Группа «Нервы» провела концерт в Благовещенске

14 апреля в Благовещенске прошел концерт известной музыкальной рок-группы «Нервы». За 2 часа выступления группа исполнила больше 20 своих лучших песен за все время существования коллектива.

Концерт посетили самые преданные поклонники группы, несмотря на то что рекламы о концерте в городе почти не было. По большей части, фанаты пришли на концерт в фирменных футболках с логотипом «Нервов». А перед входом в зал можно было также купить одежду, аксессуары и спичечные коробки с логотипом группы.

На концерте прошел небольшой флешмоб, где зрители должны были присесть на пол и прыгнуть вверх по команде. Все это проходило под песню «Отрицательный герой. Действие было снято на видео для фильма «Нервов» о концертном туре по России.

Практически весь концерт группа провела в режиме нон-стоп. Заявление Жени Мильковского о том, что 70% их песен довольно-таки грустные, а остальные 30% стали очень зажигательными подтвердилось тем, что жители Благовещенска весь концерт танцевали и пели вместе с музыкантами, иногда даже перекрикивая их самих.

Завершился концерт совместным исполнением песни «Самый дорогой человек», которую зрителям удалось исполнить вместе с музыкантами.