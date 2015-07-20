12 апреля умер Геннадий Данилов - папа "Русской Арктики"

16 апреля на сельском кладбище в деревне Новинки в Архангельской области будет похоронен Геннадий Данилов, которого прозвали папой «Русской Арктики».

Геннадий Егорович Данилов был рождён в селе Немецк Архангельской области 21 ноября 1936 года. Долгие годы этот человек занимался руководством федерального заказника «Земля Франца Иосифа».

Данилов скончался 12 апреля 2018 года в возрасте 81-го года. Он прожил долгую и значимую для заповедной системы Архангельской области жизнь. Без него не было ни ООПТ, ни программы уборки арктических территорий. Благодаря его действиям произошло множество изменений, так как он никогда не стеснялся писать президенту и звонить напрямую министрам.

Также известно, что Геннадий Данилов написал более 15 научных статей и монографий. В 1976 году его наградили орденом «Знак Почёта». В 2012 году по указу президента России ему присвоили почётное звание «Заслуженный эколог РФ».