Россияне отказались от секс-игрушек с приходом весны. Такую тенденцию можно наблюдать, анализируя запросы в популярном интернет-магазине AliExpress. К слову, тренд на секс-куклы был особенно актуален в преддверии Нового года и Дня святого Валентина.

СМИ передают отчет популярных онлайн-магазинов AliExpress и Tmall, в ходе которого можно проследивать, чем в определенное время больше всего были заняты россияне и какие покупки они собираются делать в будущем. Так, из отчета ясно видно, что в последнее время они отказались от секс-игрушек. Эксперты связывают эту ситуацию с тем, что с приходом весны жители России хотят больше времени проводить на свежем воздухе.

Эту теорию подтверждает то, какие запросы стали более актуальны в поисковике интернет-магазина. Согласно предоставленным данным, россияне стали искать солнечные очки, купальники, а также товары для активного отдыха. Кроме того, из трендов не уходят продукты китайской корпорации Xiaomi. Уже несколько лет они остаются самыми популярными среди россиян. Ну и кроме того, учебный год подходит к концу, так что многие заняты приготовлениями к выпускным праздникам. Именно по этой причине в поисковике увеличилось количество запросов "платье на выпускной".