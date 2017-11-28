Организаторы конкурса «Учитель года Москвы-2018» представили список лауреатов

Организаторы конкурса «Учитель года Москвы-2018» (его возглавляет ректор РУДН Владимир Филиппов) представили список 11 лауреатов. Они были выбраны после завершения финальных конкурсных испытаний (1-7 апреля). Лауреаты примут участие в запланированном на конец апреля круглом столе под названием «Разговор с министром». Их ждет общение с руководителем московского Депобразования, Министром столичного Правительства Исааком Калиной. Победитель конкурса будет выступать от Москвы на Всероссийском конкурсе «Учитель года России», который в сентябре пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил сайт Москва News.

Напомним, что конкурс «Учитель года Москвы-2018» проходит в три этапа. Первый стартовал метапредметной олимпиадой в августе прошлого года и проходил по ноябрь включительно. Из более чем 11 тыс. участвовавших московских учителей было выбрано 120 призеров и сорок победителей. После второго этапа (визитная карточка, конкурс, эссе) осталось тридцать финалистов.



