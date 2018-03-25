Выжившую на пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" девочку в школе травят одноклассники из-за ее папы

В Кемерово одноклассники затравили дочку пожарного, который принимал участие в тушении пожара в ТЦ "Зимняя вишня", за то, что она выжила. Отец девочки отметил, что школьники бьют и пинают его дочь, а также обзывают девочку крысой и говорят о том, что "папочка научил ее быстро бегать".

Как рассказал сотрудник МЧС, который тушил пожар в ТЦ "Зимняя вишня", где погибли более 60 человек, в тот злополучный день его жена и дочь отправились в торговый центр для того, чтобы прикупить обувь на весну. Когда начался пожар, девушкам удалось быстро выскочить на улицу, так как магазин находился на первом этаже.

После трагедии девочка пришла в школу и одноклассники сразу же стали над ней издеваться, обвиняя в том, что ей удалось выжить. Они обвиняют в произошедшем ее отца и пожарных, которые вовремя не приступили к тушению пожара, а также саму девочку. Они спрашивают, научил ли ее папочка, как спасаться, называют крысой, бьют, толкают и пинают каждый день.

Мужчина рассказал, что его дочь теперь отказывается ходить в школу, каждый день устраивает истерики и он не понимает, как ей объяснить, что ни в чем не виноват. Сотрудник МЧС полагает, что им с женой придется подыскать для дочери другую школу, так как в этой ей не дадут жизни.

Также он вспомнил тот страшный день и рассказал, что искать выживших приходилось на ощупь, так как все было в черном дыму. Он отметил, что приходилось спотыкаться о многочисленные трупы, а также то, что никогда не видел столько погибших детей.