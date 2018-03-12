Корреспондент РЕНТВ не смог взять интервью у Скрипаля из-за мокрого пола

Корреспондент телеканала РЕНТВ Виталий Ханин пробрался в британскую больницу в Солсбери для того, чтобы взять интервью у отравленного нервно-паралитически веществом Сергея Скрипаля, однако его остановила табличка, сообщающая о мокром полу. Тогда трудности перевода подвели Ханина и прочитал, что от закрытой двери стоит держаться подальше.

Не так давно на телеканале РЕНТВ показали сюжет, который был отснят в больнице города Солсбери, где лежит отравленный нервно-паралитическим веществом экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль. Корреспондент Виталий Ханин пробрался в больницу для того, чтобы взять интервью у Скрипаля, однако его остановила закрытая дверь в отделение микробиологии и предостерегающая табличка, которая гласила "Danger, slippery floor surface!" ("Осторожно, мокрый пол!").

Трудности перевода подвели журналиста и он заявил, что на табличке написано держаться подальше от данного места, потому он не попытался проникнуть в палату к Скрипалю. Тогда еще Ханин довольно ехидно заметил, что, возможно, данная табличка является единственной мерой безопасности для того, чтобы защитить посетителей от ядовитого вещества "Новичок".

Позднее охрана заметила слоняющегося по больнице корреспондента и выпроводила его на улицу, где полиция попросила съемочную группу удалить весь отснятый материал. Все же каналу удалось восстановить утраченное видео и продемонстрировать его телезрителям.