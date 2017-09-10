После взрыва на заводе "Алмаз" в Петербурге возбудили уголовное дело

В Санкт-Петербурге СК РФ завел уголовное дело по факту произошедшей аварии на судостроительном заводе "Алмаз", в результате которой погиб человек и 10 получили ранения. Об этом сообщается сегодня, 11 апреля.

Как стало известно, в среду, 11 апреля, днем произошел взрыв на заводе "Алмаз" во время лакокрасочных работ. В результате произошедшей аварии скончался человек, еще 10 были госпитализированы в больницу, отмечается, что женщина-маляр находится в крайне тяжелом состоянии. По предварительным данным, взрыв произошел из-за того, что во время производства в дизельно-генераторном отсеке взорвался газ. Все обстоятельства ЧП до сих пор выясняются.

Следственный комитет прокомментировал сложившуюся ситуацию и отметил, что в связи нарушениями правил безопасности, которые повлекли за собой смерть человека, было возбуждено уголовное дело, следствие будет продолжаться до выяснения всех обстоятельств.