В Тюмени возле медцентра выбросили ксерокопии паспортов клиентов

В Тюмени возник скандал вокруг закона о персональных данных. У медцентра «Авицена» местные жители нашли коробки, в которых лежало множество ксерокопий паспортов, сама организация свою причастность к инциденту отрицает.

Как сообщается, накануне в Тюмени, рядом с медицинским центром «Авицена», прохожие нашли коробки, к которых лежали различные документы. Среди бумаг были обнаружены ксерокопии паспортов, принадлежащих жителям Тюмени.

По словам пользователей, которые поделились снимками коробок и информацией о случившемся, личными данными людей могут завладеть все желающие. Это может стать опасностью для тех, чьи документы лежат на улице города. Некоторые из пользователей отметили, что документы в выброшенных коробках датируются 90-ми годами.

По мнению таких комментаторов, у документов и их копий истек срок годности и х выбросили за ненадобностью. Однако, к бумагам отнеслись небрежно. А адрес медцентра, рядом с которыми и нашли коробки, пользователи высказывают свое недовольство и обвинения.

В пресс-центре медцентра отметили, что организация не имеет к коробкам никакого отношения. По словам представителей центра, бумаги были выброшены другой компанией, которая решила избавиться от ненужных документов при подготовке к закрытию.