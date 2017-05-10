Автор «Дозоров» Лукьяненко назвал писателей-фантастов «попугайчиками»

11 апреля известный писатель Сергей Лукьяненко, автор множества известных книг, среди которых история о «Дозорах», отмечает свой 50-й День Рождения. В интервью по случаю праздника он заявил, что современные писатели похожи на попугайчиков, которые клюют миску с шелухой и ищут там что-то съедобное.

Перед Днем своего Рождения Лукьяненко не собирался давать интервью, но одному из изданий удалось найти и поговорить с известным писателем. Он рассказал о новом фильме «Черновик», о возможном продолжении картины «Чистовик» и о том, как он относится к современным писателям и сценаристам, пишущим в фантастическом жанре.

По словам Сергея Лукьяненко, писатели-фантасты напоминают ему его попугая, который сначала выклевывает весь корм из своей мисочки, а затем начинает копаться в шелухе, ища остатки еды. Писатель аллегорически указывает на то, что современные авторы, пишущие в жанре фентези, редко идут к другой кормушке. Вместо этого, утверждает Лукьяненко, они продолжают рыться в шелухе и ищут там что-то новое.

Сергей Лукьяненко также поделился своим мнением о Джордже Мартине и его «Игре престолов». По словам писателя, Мартин попросту «нарушил табу и решил убивать героев и их детей». Работу и сериал Лукьяненко видит «банальными» и называет сценарий истории «перевертышем».