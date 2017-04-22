Роспотребнадзор «дал добро» на новые ограничения по использованию вейпов

В Роспотребнадзоре заявили, что ведомство одобряет и поддерживает предложение экспертного совета при правительстве России расширить список мест, где будет запрещаться использовать электронные сигареты и вейпы. Предлагается запретить курить вейпы в местах, где уже введен запрет на курение обычных сигарет.

По данным, экспертный совет при правительстве РФ предлагает ввести запрет на курение вейпов и электронных сигарет в подъездах, в местах санитарно-курортного лечения, в заведениях общепита и в других местах, где есть скопление людей. Таким образом, курение вейпа может быть приравнено к курению обычной сигареты.

Специалисты Роспотребнадзора сообщили, что данную законодательную инициативу они поддерживают. Также ведомство предлагает ввести запрет на кальяны, через которые можно курить табак.

По мнению ведомственных экспертов, дым от вейпов и электронных сигарет мешает некурящим людям так же, как и мешает обычный сигаретный дым. Сообщается, что в Минпромторге предложили запретить курить вейпы еще и в больницах, в образовательных учреждениях. Теперь же, к местам возможного запрета на курение электронных сигарет добавились подъезды домов и места общепита. Понравится ли такой запрет россиянам – пока не известно.