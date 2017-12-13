Жители Ростовской области сравнили яркую вспышку в небе со взрывом сверхновой

В Ростовской области житель города Шахты сфотографировал на камеру своего телефона загадочную вспышку и опубликовал в Сети. Очевидец предположил, что данная вспышка может являться взрывом звезды.

В ночь на 10 апреля житель города Шахты в Ростовской области заметил в небе необычное явление и тут же сфотографировал его на телефон. Полученный снимок он разместил в Сети и поинтересовался у пользователей, чтобы это могло быть. Пользователи моментально отреагировали и посыпались предположения, прямо как из "рога изобилия".

Многие сразу же предположили, что это может быть НЛО, которое узнало о существовании города Шахты и решило посмотреть на его жителей. Другие отмечали, что тоже замечали данную вспышку и двигалась она довольно быстро, постоянно перемещалась с места на место по ночному небу. Они рассказали, что только успевали моргнуть, и необычное явление оказывалось уже в другой стороне.

Кто-то даже выдвинул предположение, что загадочное явление может быть вспышкой сверхновой звезды, а некоторые отметили, что это всего лишь самолет. К общему знаменателю пользователям так и не удалось придти, однако все по своим местам расставили астрономы.

Они заявили о том, что данная вспышка никак не может быть взрывом звезды или НЛО. Возможно, это была всего лишь пылинка на матрице или китайский шарик. По словам специалистов, качество фото довольно низкое, а также нет информации относительно того, в какое время и в какой части неба, на западе или на востоке, был сделан этот снимок.