Самым старым мужчиной в мире признали 112-летнего жителя Японии

Книга рекордов Гиннесса объявила о новом самом старом мужчине мира, им стал 112-летний житель Японии. Предыдущий рекордсмен по долголетию умер в возрасте 113 лет в феврале 2018 года.

Как сообщается, 112-летний житель японского острова Хоккайдо Масандзо Нонака признан старейшим мужчиной в мире. Об этом 10 апреля стало известно на официальном Twitter-аккаунте Книги рекордов Гиннесса.

По данным организации, японцу сейчас 112 лет и 259 дней. Он живет на северном острове Японии Хоккайдо. Пожилой мужчина проживает со своими внуками, его наследники являются владельцами небольшого отеля, расположенного на горячих источниках.

Японец рассказывает, что он не имеет никаких секретов и свое долголетие он поясняет простым правилом: мужчина привык жить по своему собственному ритму. Он не отказывает себе в сладком, самый старый мужчина мира любит есть торты и считает своим любимым занятием чтение газет. Также он часто принимает онсэны – специальные ванны с водой, которая греется природой. Такие ванны обогащают организм минеральными веществами, это и может быть причиной долголетия мужчины.