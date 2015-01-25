Во Владивостоке запускают программу по обмену вторичного жилья на новое. Воспользоваться trade-in предлагают в компании "Ареал-Недвижимость" совместно с центром недвижимости "Абрис".

Во Владивостоке приобретать жилье становится все удобнее и быстрее. В частности, этому способствует недавно запущенная программа trade-in. Она предполагает обмен вторичного жилья на новое. Условия сделки объяснила коммерческий директор компании "Ареал-Недвижимость" Мария Ерёмина. По ее словам, программа хорошо продумана и определенно будет полезна клиенту.

Так, вначале он может выбрать квартиру в понравившейся новостройке и поставить на нее бронь. Она будет действительна в течение нескольких месяцев. За это время цена на нее измениться не может и остается такой, о которой было договорено заранее. В это время компания занимается продажей вторичного жилья, отбирая у ее владельца всю рутину этого мероприятия.

По такому методу время продажи значительно сокращается, так как компания дает много целевых объявлений. Стоимость квартиры определяется по рыночной цене. В случае, если вырученных из нее средств не хватает, чтобы приобрести новую, клиент может сразу доплатить наличными, а также может оформить кредит или ипотеку.