Минобороны РФ обвинило Израиль в нанесении удара по аэропорту в Сирии

Минобороны РФ нашло причастных к удару по аэропорту в Сирии. В ведомстве подозревают, что за произошедшим стоит Израиль.

Как сообщается, в понедельник, 9 апреля, два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушную гавань Сирии, нанесли авиаудар с территории Ливана в сторону авиабазы Т4. Всего выпустили восемь ракет, пять из которых удалось сбить сирийским военнослужащим. Три ракеты все же смогли достигнуть западной части аэропорта, из российских советников никто не пострадал.

Арабские СМИ сообщают о том, что в результате произошедшего погибли 14 человек, о пострадавших ничего неизвестно, однако власти Дамаска еще не подтвердили данную информацию.

Как считают эксперты, таким образом Израиль провел "разведку боев", чтобы выяснить, как работает сирийские ПВО, где оно установлено и тому подобное. Специалисты считают, что теперь России и Сирии не стоит расслабляться.