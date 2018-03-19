Родственники Скрипалей считают, что их удерживают в Великобритании насильно

Двоюродная сестра экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля заявила о том, что пострадавших он нервно-паралитического вещества отца и дочь могут силой удерживать в Лондоне. По словам женщины, когда Юлия Скрипаль пришла в себя и позвонила в Россию, она говорила вовсе не то, что хотела сказать, отсюда они и решили, что Скрипалей удерживают насильно.

Двоюродная сестра Скрипаля пообщалась с журналистами и рассказала о последнем телефонном разговоре с племянницей Юлией. По словам женщины, девушка до сих пор пребывает в шоковом состоянии и не может точно объяснить родственникам, что же с ними произошло. Складывалось впечатление, что Юлия говорила вовсе не то, что хотела рассказать на самом деле, словно она пребывает в каком-то заключении и за ней наблюдают, чтобы она не сказала лишнего.

Сестра Скрипаля отметила, что в данной ситуации тяжело судить о том, кто на самом деле ведет двойную игру, Россия или Великобритания, так как освещаемая СМИ информация подается по-разному и всегда меняется. Все же родственники Скрипалей не верят, что их могли отравить "Новичком". Они полагают, что на самом деле Сергей и Юлия отравились морепродуктами, а Великобритания решила воспользоваться ситуацией и представила все в нужном ей свете.