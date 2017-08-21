В Брянске мужчина с температурой выломал дверь в поликлинику, чтобы попасть на прием к врачу

В Брянске мужчина с высокой температурой выломал дверь в поликлинике ради того, чтобы попасть по талону на прием к врачу. Пациент отметил, что пришел на прием немного раньше, однако поликлиника оказалась закрыта и очередь собиралась на морозе.

Как рассказал мужчина, он решил записаться на прием в пятую поликлинику Брянска через интернет и получил талон на 07:30 30 марта. Утром он решил придти на 15 минут пораньше, однако оказалось, что поликлиника была закрыта и всех пациентов держали на морозе. Мужчина рассказал, что у него была высокая температура и он попросил персонал открыть дверь и впустить его в помещение, однако ему в грубой форме ответили, что поликлиника открывается ровно в 07:30.

Тогда он разозлился и начал дергать дверь, в результате чего сломал ее. Также мужчина рассказал, что прием начался в 07:50, так как врач и медсестра пришли ровно в 07:30 и начали раздеваться, затем включать компьютеры, а затем только приняли пациентов.

В пятой поликлинике пообещали учесть все замечания больного пациента и впредь не допускать подобного обращения к людям.