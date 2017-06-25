В Брянском онкоцентре священник крестил больную раком девочку

4 апреля в онкогематологическом центре Брянска протоирей покрестил девочку Лизу, которая борется с раковым заболеванием. О крещении онкобольного ребенка попросила мать девочки.

Как сообщается, протоирей Сергий Рысин, который выступает председателем в попечительском совете фонда «Ванечка» и заведует отделом церковной благотворительности и социального служения в Брянское епархии, покрестил девочку с раковым заболеванием. Ребенок по имени Лиза поступила в онкобольницу на этой неделе. У нее диагностировали серьезное заболевание.

Мама девочки обратилась к священникам и сообщила им, что она надеется на чудо и просит их совершить таинство крещения над ее больным ребенком. Протоирей не отказал матери в ее просьбе, так как понимает, что женщина уповает на Бога и ждет его помощи в преодолении страшной болезни.

Девочку Лизу крестили в больничной палате онкоцентра. Священник был одет в халат и защитную маску, чтобы не ослабить организм больного ребенка возможными бактериями с улицы. Сейчас мать девочки надеется, что крещение поможет ее ребенку выжить.