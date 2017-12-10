«На здоровье!»: В Красноярске предприниматели бросили куличи на грязном асфальте

Жители Красноярска активно обсуждают случай, который многие пользователи уже назвали вопиющим и кощунственным. У одного их местных магазинов предприниматели оставили куличи на улице, на грязном полу и сомнительных коробках.

Как сообщается, у магазина в Красноярске местные жители заметили оставленные без присмотра куличи. В канун праздника Пасхи предприниматели традиционно заказывают партии тематической выпечки, чтобы продавать ее местному населению.

Внимание очевидцев привлек тот факт, что куличи стояли без упаковки, на разносах, установленных поверх грязных деревянных коробок. Одна партия куличей и вовсе была оставлена на картонных коробках, которые, скорее всего, заготовили на выброс.

По мнению пользователей, предприниматели, которые бросили куличи на улице, не думают о правилах гигиены и откровенно игнорирую все санитарные нормы. Мало того, что куличи не упакованы, так они еще и находятся в десятке сантиметров от грязного асфальта. Если на такую выпечку подует ветер, то вместо присыпки на ней окажется пыль и грязь улиц. Пользователи активно обсуждают этот случай, отмечая, что к любому продукту, а тем более к пасхальному, стоит относиться с уважением.