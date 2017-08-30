Любительница БДСМ-игр пришила себе третью грудь

В США 21-летняя девушка из Флориды, увлекающаяся БДСМ-играми, пришила себе третью грудь и мечтает запустить собственное реалити-шоу. Мать американки, в декольте которой можно увидеть сразу три груди, отказалась от общения с дочерью.

Как сообщается, девушка называет себя Жасмин Тридевил, пришила себе грудь уже давно. Она активно старается стать популярной, но пока что ей это слабо удается. Сейчас она заявила, что все, кто мечтает «уличить» ее в ненастоящей груди, могут быть спокойными. Девушка не скрывает, что делала операцию, за третью грудь она заплатила порядка 20 000 долларов.

Жасмин Тридевил сообщает, что всю критику она не воспринимает, так как сама она своей внешностью довольна. По словам девушки, ее мать в категорической форме отказалась общаться с ней из-за операции. А вот ее отец поддержал свою дочь в желании увеличить бюст весьма необычным образом.

Сейчас девушка с тремя грудями мечтает стать популярной на телевидении и запустить собственное шоу. Как сложится карьера экстравагантной американки, остается лишь догадываться.