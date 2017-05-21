В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

7 апреля в Иерусалиме, в храме Гроба Господня, сошел Благодатный огонь. Патриарх Иерусалимский Феофил III передал его всем, кто присутствовал в храме, в Москву его доставят специальным рейсом.

Как известно, Благодатный огонь несет символ не созданного руками и человеком света Воскресения Христова. Каждый год тысячи паломником и представители православного духовенства собирается в храме Гроба Господня и ждут схождения огня.

По преданию, если Благодатный огонь не появится, то мир ждет конец света и гибель всех, кто находится в храме. Каждый раз многие опасаются, что огня не будет. Однако, символ чуда всегда появляется.

В этот раз, в канун Пасхи, огонь принимал Патриарх Феофил III. В Москву Благодатный огонь попадет благодаря делегации Фонда Андрея Первозванного. Его доставят на специальном рейсе. Вход в храм Гроба Господня был ограничен. Первыми в здание пускали представителей разных мировых государств, прибывших в Иерусалим с делегацией. Многие люди устраивают давки, пройти внутрь храма всегда сложно. Некоторым удается попросить членов делегаций провести их с собой, некоторые выстаивают многочасовые очереди, но внутрь здания таки попадают.