Патриарх Кирилл пожелал христианам обрести «духовную зоркость»

7 апреля Патриарх Кирилл обратился к приверженцем православного христианства со своим традиционным посланием, приуроченным к Пасхе. В этот раз он пожелал верующим приобрести «духовную зоркость» и «божественное присутствие в жизни».

Патриарх Кирилл в своем обращении заявил, что «Победа Христа над смертью» является не только духовной, но и физической реальностью. Он отметил, что после воскрешения Христа смерть лишилась характера необратимости, для всех верующих она стала символом рождения в вечную жизнь. Патриарх указал на смерть, как на двери, открывающие путь к небу.

Патриарх Кирилл пожелал всем верующим обрести «духовную зоркость» и найти «присутствие бога в жизни». Послание священника было размещена на официальном сайте РПЦ. В 2018 году праздник Пасхи припадает на 8 апреля.

Ранее уже стало известно, что Патриарх Кирилл запустил в небо благовещенских голубей и освятил пасхи, которые отправятся к российским военнослужащим в Сирию.