«Дурацкая политика»: Раймонд Паулс высказался об уходе «Новой волны» из Юрмалы

Композитор Раймонд Паулс прокомментировал ситуацию с уходом конкурса «Новая волна» из Юрмалы. По словам музыканта, из-за конфликта и «дурацкой политики» Латвия потеряла много денег, «русофобия» привела к тому, что «все пропало».

Как утверждает Раймонд Паулс, конкурс «Новая волна», который раньше проходил в Юрмале, приносил Латвии хорошую прибыль. Теперь же, заявил композитор, страна не получит денег и не «откроет» новых звезд.

По словам Паулса, музыка в Латвии лишилась внимания. Конкурс «Новая волна» перенесли в Сочи в 2014 году. Тогда власть Латвии запретила въезд нескольким российским музыкантам, на что Россия решила попросту сменить место проведения фестиваля.

Раймонд Паулс утверждает, что все это происходит из-за «дурацкой политики». Композитор винит во всем «откровенную русофобию» и признается, что он сам потерял много денег. Теперь, когда он не может писать песни для российских музыкантов, он пишет музыку бесплатно. Одной из латвийских певиц он просто так отдал 12 композиций и не стал брать с нее денег.

Также он отметил, что за эти годы так и не нашли «заменителей» для Примадонны или для Леонтьева. Композитор наблюдает спад музыки как явления и сожалеет о том, что «все пропало».