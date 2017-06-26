Telegram дал комментарий по иску Роскомнадзора об ограничении доступа‍

Юристы Telegram дали комментарий по иску Роскомнадзора об ограничении доступа‍. По их словам, документа на руках еще нет, поэтому они не знают, как будут формулировать защиту.

Стало известно о новых подробностях, с которыми разворачивается дело мессенджера Telegram. Так, против него с иском выступил Роскомнадзор. Документы дела переданы в Таганский суд. Требование ведомства состоит в том, чтобы Telegram на законном основании был заблокирован и недоступен пользователям в России. Комментируя данные перед журналистами, юристы мессенджера ответили, что пока не получали исковое заявление. Выводы о ситуации будут делаться только после его рассмотрения. Между тем, они по-прежнему настроены на борьбу и защиту за интересы своих пользователей.

До того, как стало известно о нынешней ситуации по этому вопросу, СМИ сообщали о том, что Верховный суд России не принял на рассмотрение иск Telegram, согласно которому компания оспаривала требование Федеральной службы безопасности предоставить ключи к дешифровке сообщений.