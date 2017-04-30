Титул «Жемчужина Востока» и ноутбук получила девушка из Новосибирска

5 апреля в Новосибирске подошел к концу всероссийский конкурс красоты «Жемчужина Востока». Победу, ноутбук и титул «Жемчужины Востока» получила Насиба Каримкулова из Новосибирска, она представила на конкурсе красоту узбекской национальности.

Как стало известно, в финал конкурса красоты прошли 8 девушек, представляющих Новосибирск, Бердск, Омск, Якутск и Междуреченск. Победу одержала Каримкулова, которая представила красоту узбекской национальности.

Организатор конкурса Светлана Скороход рассказала, что в данном мероприятии главной целью является демонстрация красоты и национальных традиций, которые показывали участницы. Для конкурсанток было поставлено три задачи: показать визитку, станцевать танец и продефилировать в вечерних платьях. При все при этом им следовало связать свои выступления с национальными особенностями.

Победительница конкурса рассказала, что она была очень рада получить призы, ей подарили массу различных сертификатов, но главным призом стала корона и ноутбук. По словам Насибы Каримкуловой, она благодарна своим родственникам, которые помогли ей готовиться к конкурсу. Также она отметила и организаторов такого мероприятия, предоставляющего девушкам возможность показать красоту восточных национальностей.