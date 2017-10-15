Дочь мэра Сосновки спровоцировала скандал фото с прикрытой Библией грудью

Дочь мэра города Сосновка Кировской области спровоцировала скандал в социальной сети своим непристойным снимком. Так, девушка опубликовала фото в стиле "ню", прикрыв обнаженную грудь Библией.

Сразу же после публикации данного фото в Сети разгорелся скандал, пользователи обвиняли родителей 16-летней девушки в том, что они не уделяют должного времени своему ребенку и не занимаются ее воспитанием. По их словам, подросток просто оскорбляет чувства верующих, а ее отец, мэр Сосновки, закрывает на происходящее глаза.

Сам отец девочки заявил о том, что не видит в фотографии дочери ничего криминального или оскорбляющего чувства. По его словам, они живут в многонациональном мире, сам он является мусульманином, а его жена - русская. Дома они отмечают как религиозные мусульманские праздники, так и российские. Мэр Сосновки отметил, что после разговора с дочерью, она сразу же удалила данное фото, к тому же, с ней проведу беседу правоохранители.

Мужчина считает, что таким образом девочка просто хочет привлечь их внимание, так как они с женой много работают и не могут много времени проводить с дочкой.

Стоит отметить, что протоиерей Вятской епархии Андрей Лебедев прокомментировал данное фото и отметил, что не видит на нем никакого богохульства. По его словам, девочка просто хочет привлечь внимание, как и многие подростки в ее возрасте.