В Рязани в "Ленте" пенсионеры устроили давку из-за яиц по акции

В Рязани покупатели устроили большую давку в гипермаркете "Лента" из-за дешевых яиц. Отмечается, что в преддверии Пасхи яйца продавались со скидкой в 50%.

Как стало известно, в рязанском гипермаркете "Лента" запустили акцию, согласно которой вплоть до Пасхи, то есть до воскресенья 8 апреля, яйца будут продаваться со скидкой в 50%. Из-за этого сегодня в гипермаркете случился наплыв покупателей, которые устраивали давки у этих практически бесплатных яиц, а также на кассах. Данное происшествие попало на видео, оператор ролика отмечает, что охрана "Ленты" никак не реагировала на происходящее.

Примечательно, что среди покупателей оказались преимущественно пенсионеры, которые и были настроены весьма агрессивно по отношению к другим покупателям.

Пользователи Сети осудили поведение пенсионеров, отметив, что они ругают молодежь, а сами демонстрируют еще худшее воспитание. Некоторые даже поругали власть, отметив, что из-за маленьких пенсий пожилым людям приходится кидаться на все дешевое.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в рязанском супермаркете "Дикси" пенсионеры устроили драку из-за курицы по 49 рублей.