От исполнившего песню "Мурка" в храме священника потребовали покинуть Москву

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл потребовал от священника, который во время приема пищи в одном из храмов Москвы исполнил знаменитую песню "Мурка", покинуть пределы столичной епархии. Об этом в среду, 4 апреля, рассказала пресс-служба предстоятеля РПЦ.

По его словам, патриарху Кириллу стало известно о том, что произошло во время приема пищи в одном из московских храмов, потому он потребовал от архимандрита Венедикта Циркового покинуть территорию столичной епархии. Отмечается, что священник отправится в Тираспольсткую епархию за то, что исполнил песню "мурка" в храме, там за ним будет наблюдать правящий архиерей.

Напомним, ранее в Сети опубликовали видео, как священник во время трапезы в одной из церквей Москвы распевает песню "Мурка".