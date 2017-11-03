Глава кемеровского МЧС опроверг информацию об обысках у него дома

Глава ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов не подтвердил информацию о том, что в настоящий момент у него дома проходят обыски. Сам Мамонтов сейчас находится на рабочем месте и не знает, откуда СМИ узнали об "обысках".

Не так давно многие российские СМИ написали о том, что в доме Мамонтова сейчас работают правоохранители, которые обыскивают его трехэтажный особняк в элитном поселке Кемерова, а также дачу и шесть квартир, которые ему якобы принадлежат. СМИ сообщали о том, что следователи изъяли жесткие диски компьютеров и флешки из дома главы МЧС, а также забрали все документы на принадлежащую ему недвижимость.

По данным некоторых СМИ, Мамонтов был оскорблен происходящим и даже намеревался в ближайшее время уйти в отставку.

Стоит отметить, что сам Мамонтов не располагает информацией о том, что в его доме ведут обыск в связи с произошедшей трагедией в ТЦ "Зимняя вишня". Он отметил, что ничего подобного не происходило и он не намерен общаться с прессой.