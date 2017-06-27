Зрители оказались в шоке от отчества сестры Дяди Федора в новом "Простоквашино"
На экраны вышла новая серия легендарного советского мультфильма "Простоквашино", которая немного шокировала пользователей. Главное, что их удивило, так это отчество сестры Дяди Федора, ведь авторы назвали ее Вера Павловна, а отца мальчика зовут Дмитрий.
Мультипликаторы и авторы сценария заявили о том, что отчество девочки является багом, однако исправлять они ничего не намерены. По их словам, это просто удачное созвучие имени и отчества, к тому же, имя Вера Павловна говорит о характере девочки, просто назвать ее Верой было бы неправильно.
В шоке оказался и писатель Эдуард Успенский. Он назвал аниматоров сумасшедшими и отметил, что то, что они не будут ничего менять, является полным идиотизмом. Успенский отметил, что если человека зовут Матвей, а у его сестры отчество Сергеевна, то на это должны существовать веские причины. Он также заявил о том, что в мультфильме происходит много чего непонятного, потому он не знает, что будет дальше.
Стоит отметить, что к отчеству девочки в мультике многие зрители отнеслись с юмором. Они отметили, что Павлом зовут того "дядю с большими усами", оттого у сестры Дяди Федора такое отчество.