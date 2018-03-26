Хозяин "Зимней вишни" через день после трагедии устроил пышную вечеринку

Миллиардер Денис Штенгелов, который является владельцем сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня", в настоящий момент пока еще не вернулся из Австралии в Россию и не начал оказывать содействие следствию. Более того, издание "Комсомольская правда" сообщает, что бизнесмен закатил пышную вечеринку в честь французского теннисиста на следующий день после трагедии.

Как стало известно СМИ, в то время, как пожарные тушили пожар и разбирали завалы в ТЦ "Зимняя вишня", хозяин заведения даже не попытался выйти на связь со следствием и хоть как-то помочь в расследовании произошедшей трагедии. Отметим, что 25 марта произошел пожар и всему миру стало известно о гибели десятков людей, включая детей, в торговом центре, а Штенгелов уже на следующий день, 26 марта, в своей собственной теннисной академии ожидал приезда французского спортсмена Анри Леконта.

Издание также опубликовало снимки с вечеринки, на которых видно рядом со звездой тенниса сестру миллиардера, однако его самого не заметно. Несмотря на это "КП" считает, что сам Штенгелов не мог не присутствовать на вечеринке, так как является фанатом тенниса и не мог пропустить встречу с Леконтом.

На момент публикации снимков с вечеринке в Интернете, о трагедии в Кемерово знал весь мир, многие главы стран выражали соболезнования родственникам погибших, однако сам миллиардер посчитал трагедию не столь значимым событием, чтобы отвлекаться от своих дел.

Глава СКР Александр Бастрыкин сообщил о том, что Штенгелов до сих пор не вышел на связь со следствием, и теперь они намерены добиваться его принудительной экстрадиции из Австралии для того, чтобы привлечь к ответственности.