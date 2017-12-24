Петербургский депутат поздравил выжившую в теракте с именинами

В годовщину теракта в Санкт-Петербурге глава МО Балканский Савелий Лебедев поздравил с именинами женщину, которой удалось выжить в тот страшный день. "Именинница" его поправила и отметила, что это годовщина теракта, а не ее праздник.

Как известно, 3 апреля 2018 года исполнился ровно год с того страшного момента, как в метро Санкт-Петербурга произошел теракт. В результате инцидента погибли 16 человек и не многим удалось выжить. Так, петербургский депутат Лебедев пришел в гости к одной из выживших и поздравил женщину с именинами, подарив букет цветов и подарок. Выжившая женщина поправила его и отметила, что в этот день хоть и годовщина, только отнюдь не радостная, потому именинницей ее называть не стоит. Л

ебедев отметил, что не может оставаться в стороне от таких событий, так как его бабушка и дедушка находились в каком-то концлагере, и ему это близко. Пользователи Сети не оценили такого поздравления депутата и решили, что Лебедев вовсе не понимает того, о чем говорит.

После того, как поздравление выжившей женщины с "именинами" в годовщину теракта появилось в Сети, Лебедев объяснил свое столь странное поздравление. По его словам, об именинах женщина раньше сообщила ему оп телефону, потому он и решил таким образом начать с ней разговор.