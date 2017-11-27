"Пришельцы атакуют Тверь": Жители вновь заметили загадочные вспышки

Жители Твери в очередной раз стали свидетелями загадочных вспышек в небе. Ночью люди наблюдают странное сияние, которое считают НЛО, в разных районах города.

Буквально в марте жители Твери сообщали в социальных сетях о загадочных вспышках, которые они наблюдали в разных частях города. Тогда сыпались предположения, что такие вспышки могут создавать трамваи, которые ездят по обледенелым проводам, где-то произошло короткое замыкание, "китайский салют", сигнальные ракеты, и, конечно же, нашествие пришельцев.

Специалисты тогда не смогли дать точное определение странным вспышкам, они предположили, что это может быть северное сияние или проблемы техногенного характера.

Недавно жительница Твери опубликовала в Сети новое видео, на кадрах которого вновь запечатлены эти странные вспышки. Женщина рассказала, что уже несколько дней наблюдает подобное, примерно с 00:00 до 01:00 по местному времени, ранее вспышки были не достаточно яркими, потому она не обращала на них внимание, а теперь они сияют гораздо дольше и ярче.

Пользователи в соцсетях стали выдвигать различные теории, одна из самых популярных - НЛО решило захватить Тверь и изучает местность.