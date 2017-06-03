В парках и лесах Москвы появились первые комары, черви и первоцветы

В Москве наступает весна, в лесах и парках города уже замечены всходы первых цветов и комары с червями. Из-за позднего наступления тепла в этом году первоцветы стали появляться гораздо позже обычного.

О приходе весны рассказали сотрудники «Мосприроды». По их данным, в Битцевском лесу уже сходит снег, а на проталинах видны черви, которые станут кормом для пернатых, прилетевших в столицу раньше, чем наступило потепление.

В этом же лесу была замечена белая трясогузка – птица, прилетающая весной одной из первых. Там же сотрудники «Мосприроды» увидели первых комаров, которые успели появиться за непродолжительные дни теплой погоды.

Весна 2018 года пришла в Москву позднее обычного. Даже мать-и-мачеха, которая расцветает в марте, появилась лишь сейчас. Растение заметили в Бутово. Другие первоцветы также запаздывают с появлением. Однако, эксперты ожидают скорого тепла и сообщают, что все признаки весны скоро появятся.

А вот животные, которые зимовали в лесах и парках Москвы, еще не спешат менять зимний окрас на летний и продолжают «носить теплую шубку», сообщают эксперты. Появление червей и комаров явно свидетельствует о том, что потепление уже близко.