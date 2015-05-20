Киевский прокурор снялся в телешоу полностью голым

В Украине прокурор из Киевской Прокуратуры Олег Билоус получил выговор за недостойное поведение после того, как снялся в телешоу полностью голым. Прокурор и его гражданская супруга приняли участие в шоу «ЛавЛавCar», в одном из эфиров которого им пришлось обнажиться перед камерами.

Как стало известно, киевский прокурор и его избранница стали победителями в одном из развлекательных проектов на украинском телевидении.

В ходе шоу участники, которые соревновались за главные приз, должны были проходить разные испытания и соревнования. Одно из них предусматривало полное оголение перед камерами. В Киевской прокуратуре отметили, что во время проекта их сотрудник показал себя с «некорректной и неприличной» стороны. Мужчина применял нецензурные слова, целовал других участниц и в течении 4 минут находился полностью голым в компании еще 7 полностью обнаженных человек.

За «голый» эфир прокурор получил выговор. Как отметили в ведомстве, он осознавал, что своими поступками он может нарушить требования украинского законодательства о профессиональной этики и правилах поведения прокуроров.