Шойгу поможет детям из семей пострадавших в Кемерово обучаться в училищах Минобороны

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу окажет помощь детям из семей пострадавших во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Отмечается, что дети из таких семей на особых условиях смогут поступить в учебные заведения ведомства.

О том, что Шойгу намерен оказывать помощь детям из семей пострадавших, стало известно во вторник, 3 апреля. Пресс-секретарь ведомства Россияна Марковская рассказала, что детям предложили продолжить обучение в довузовских учебных заведениях Минобороны России на гособеспечении. Как стало известно, офицеры кадровых органов ведомства уже встретились с семьями и детьми и рассказали о том, как будет протекать учебный процесс.

Зачисление в президентские кадетские училища, суворовские и нахимовские училища, кадетские военные корпуса и пансионат воспитанниц Минобороны будет производиться на особых условиях. В настоящий момент в двух семьях родители уже приняли решение о продолжении обучения детей в учебных заведениях Минобороны, в том числе, поступать намерена девочка.

Напомним, 25 марта в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошла страшная трагедия, которая унесла жизни более 60 человек. Большинство погибших составляют дети, которые на каникулах отправились в ТЦ на премьеру мультика. Расследование по факту произошедшего до сих пор продолжается, врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев пообещал, что все виновные в трагедии получат заслуженное наказание.