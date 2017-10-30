"Саратовские авиалинии" требуют разрешение на работу погибших пилотов при крушении Ан-148

"Саратовские авиалинии" планируют получить официальное разрешение на полеты, временно приостановленные после страшной катастрофы с Ан-148 в Подмосковье. Отмечается, что в направленном в Росавиацию списке летчиков, которым нужно разрешить работу, фигурируют и имена двух погибших при авиакатастрофе пилотов.

Как стало известно, "Саратовские авиалинии" требуют разрешения на возобновление полетов после трагедии в Подмосковье, когда через пару минут после подъема в воздух рухнул самолет Ан-148 и погиб 71 человек. Руководство компании направило в Росавиацию документ, в котором указаны пилоты и то, что им следует разрешить приступить к выполнению своих рабочих обязанностей, среди них встречаются имена умерших Валерия Губанова и Сергея Гамбаряна.

Как считают в Росавиации, саратовский перевозчик лишь формально отнесся к запрету и не устранил все выявленные недостатки и неполадки.

Telegram-канал Mash, который распространил данную информацию, отмечает, что основная причина появления имен мертвых летчиков в документе состоит в том, что руководство авиакомпании до сих пор не получило официальных подтверждений о гибели пилотов, потому они еще числятся на службе.