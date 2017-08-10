Жители Гуково возмущены мутной ядовитой водой из-под крана

Жители города Гуково в Ростовской области возмущены тем, что у них из-под крана идет крайне грязная, мутная и ядовитая вода. Они отмечают, что такой водой травят население, а стоимость коммунальных платежей только растет.

Как рассказала жительница Гуково, утром она решила умыть под краном своего пятимесячного ребенка, открыв воду, была просто шокирована. Из-под крана потекла мутная коричневая жижа, которую коммунальщики предлагают людям пить, готовить из нее еду, купаться и так далее. Женщина сняла на видео текущую из крана воду и, иронизируя, сообщила о том, что вода просто чудесная и ее следует пить до тех пор, пока не умрут.

Пользовательница Сети отметила, что трубы, по которым подается вода, уже давно прогнили и проржавели, а плата за коммунальные услуги продолжает расти. В опубликованной видео девушка также провела эксперимент и показала, как в абсолютно белой кружке выглядит вода из-под крана. Она набирала ее в разные кружки и создавалось впечатление, что в них находится не вода, а черный чай.

Пользователи поддержали девушку и стали хвастаться, какая вода течет из-под крана в их городах. Так, одна из жительниц Ростова написала, что у нее дома вода воняет тиной и имеет зеленоватый оттенок.