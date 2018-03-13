Британские следователи предполагают, что Скрипали могли отравиться российской гречкой

У следствия появилась новая версия относительно покушения на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Предполагается, что Скрипали могли получить отравление из-за гречки, привезенной из России.

Как стало известно, когда Юлия Скрипаль уезжала в Россию, отец попросил ее привезти оттуда гречневую крупу, лавровый лист и некоторые специи. По прилету в Россию Юлия напрочь забыла о просьбе отца и вспомнила только тогда, когда вернулась в Великобританию. Тогда девушка обратилась с просьбой к своей подруге, которая следующим рейсом планировала вылететь в Британию, привезти посылку.

В связи с этим следователи предположили, что ядовитое вещество "Новичок" могло оказаться в гречневой крупе, которую в дальнейшем съели Скрипали и отравились. Следователи уже вызвали на допрос подругу Юлии, которая привезла продукты из России, и задали ей несколько вопросов, однако данные об этом засекречены.

В настоящий момент известно, что подруга дочери Скрипаля занимает ответственную должность в некой российской крупнейшей медицинской компании.