«Лучше всех!»: 5-летний мальчик из Чебоксар удивил Галкина знанием географии

1 апреля в эфир вышла программа «Лучше всех!», ведущим которой является Максим Галкин. Свои познания и эрудицию продемонстрировал юный «географ» из Чебоксар – 5-летний Лев Гренадерский.

На шоу 5-летний Лев пришел в брюках и пиджаке, красивый образ отметил даже Максим Галкин. Мальчик рассказал, что мечтает быть дипломатом и продемонстрировал свои знания в области географии.

Мальчик без труда рассказал Галкину о том, какими морями омывается Россия, Южная Америка и Азия. Лев назвал страны и их столицы, расположение которых он видел на огромном глобусе, который крутил Галкин.

Лев Гренадерский впечатлил зрителей и ведущего шоу своей эрудицией. Многие пользователи Сети после выхода программы в эфир заявили, что не каждый взрослый знает столько, сколько может рассказать 5-летний «географ».

Максим Галкин поощрил старания мальчика и подарил ему рюкзак. В рюкзаке было много сладостей, а юному «географу» пожелали успехов в развитии и получении новых знаний.